Внешний фон для нефти отличный

На прошлой неделе, с 13 по 17 сентября, нефтяное ралли продолжилось.

Цена на нефть марки Brent повышалась на 4,58%, до уровня $76,10 за баррель. Поддержку рынку оказали последствия урагана «Ида» и медленное восстановление добычи нефти в Мексиканском заливе. Ураган «Николас» нанес небольшой ущерб, так как быстро превратился в тропический шторм.

Также нефтяной рынок черпал силы из отчётов Минэнерго США и Американского института нефти, которые отразили сокращение запасов нефти за прошлую неделю на 6,4 млн и 5,4 млн соответственно.

Дополнительную поддержку покупателям оказала ОПЕК, повысив оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки, до 4,2 млн баррелей в сутки. ОПЕК снизила спрос на нефть на четвертый квартал 2021 года, сославшись на дельта-штамм коронавируса.

На прошлой неделе положительные факторы перевесили укрепление доллара в преддверии заседания FOMC. Внешний фон отличный. В течение недели мы ожидаем повышения цены Brent до $77,30 за баррель.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»