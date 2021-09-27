Золото и серебро значительно подешевели

Сектор драгметаллов пережил стрессовое время на этой неделе.

Золото падало к минимумам месяца, области $1745,50, а затем восстановилось к $1760. Объемы падения оказались примерно такими же, как мы наблюдали в начале августа. За неделю золото упало на 1,53%.

Основная причина для срыва вниз оказалась, как обычно, в поведении доллара. Розничные продажи в августе выросли на 0,7% м/м против ожидания падения на 0,8% м/м. В годовом сопоставлении показатель вырос на 15,1%. Это стало поводом для оптимизма в отношении будущих реакций ФРС. Раз розничные продажи высоки, а потребитель активен, значит, экономика на пути восстановления. Это, в свою очередь, вполне сигнал для более энергичного, чем предполагалось ранее, сворачивания стимулов. Доллар резко окреп, чем и обвалил цену на золото и серебро, которые стандартно движутся в обратной корреляции.

Краткосрочно золото может восстановиться к $1775/1780, но для возвращения к $1800 теперь потребуется время.

Серебро за неделю потеряло 4% веса. В ближайшее время стоимость серебра будет находиться в пределах $22,50-24,00.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»