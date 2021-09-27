Приангарье объявлено лидером первого конкурса Президентских грантов в сфере культуры и искусства

37 проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий будут воплощены в Иркутской области на средства Президентских грантов, рассказали SIA.RU в администрации области.

Заявки от региона поддержали члены экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив, который возглавляет композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Комплексная оценка каждого проекта проводилась одновременно как минимум двумя независимыми экспертами по 10 установленным критериям.

Всего на конкурс Президентских грантов было отправлено более 12 000 заявок со всей России. Иркутская область по количеству одобренных проектов стала лидером. Ознакомиться с инициативами, которые получат финансовую поддержку, можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

На реализацию проектов у авторов есть 18 месяцев. Следующий этап приема заявок стартует в ноябре. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе.