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Эксперты рынка автострахования призывают оплачивать вред, причиненный другим автовладельцам в ДТП

Сегодня гражданам, игнорирующим необходимость покупать ОСАГО, полагается штраф в 800 рублей и предписание, согласно которому нужно устранить нарушение в десятидневный период, рассказали SIA.RU в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

В первом полугодии 2021 года сотрудники МВД зафиксировали большое количество водителей без ОСАГО в:

  • Краснодарском крае (25 296 шт.),
  • Москве (18 194 шт.),
  • Московской области (26 816 шт.),
  • Пермском крае (13 107 шт.),
  • республиках Башкортостан (21 323 шт.),
  • Татарстан (18 723 шт.),
  • Свердловской области (18 171 шт.).

По мнению руководителя комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрея Крупнова, самое главное наказание для людей, которые разъезжают по дорогам, не имея действующего договора – полная материальная ответственность за ущерб, причинённый второй стороне в ДТП, поскольку именно этот риск покрывает ОСАГО.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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