Эксперты рынка автострахования призывают оплачивать вред, причиненный другим автовладельцам в ДТП

Сегодня гражданам, игнорирующим необходимость покупать ОСАГО, полагается штраф в 800 рублей и предписание, согласно которому нужно устранить нарушение в десятидневный период, рассказали SIA.RU в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

В первом полугодии 2021 года сотрудники МВД зафиксировали большое количество водителей без ОСАГО в:

Краснодарском крае (25 296 шт.),

Москве (18 194 шт.),

Московской области (26 816 шт.),

Пермском крае (13 107 шт.),

республиках Башкортостан (21 323 шт.),

Татарстан (18 723 шт.),

Свердловской области (18 171 шт.).

По мнению руководителя комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрея Крупнова, самое главное наказание для людей, которые разъезжают по дорогам, не имея действующего договора – полная материальная ответственность за ущерб, причинённый второй стороне в ДТП, поскольку именно этот риск покрывает ОСАГО.