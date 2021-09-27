Эксперты рынка автострахования призывают оплачивать вред, причиненный другим автовладельцам в ДТП

Сегодня гражданам, игнорирующим необходимость покупать ОСАГО, полагается штраф в 800 рублей и предписание, согласно которому нужно устранить нарушение в десятидневный период, рассказали SIA.RU в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».
В первом полугодии 2021 года сотрудники МВД зафиксировали большое количество водителей без ОСАГО в:
- Краснодарском крае (25 296 шт.),
- Москве (18 194 шт.),
- Московской области (26 816 шт.),
- Пермском крае (13 107 шт.),
- республиках Башкортостан (21 323 шт.),
- Татарстан (18 723 шт.),
- Свердловской области (18 171 шт.).
По мнению руководителя комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрея Крупнова, самое главное наказание для людей, которые разъезжают по дорогам, не имея действующего договора – полная материальная ответственность за ущерб, причинённый второй стороне в ДТП, поскольку именно этот риск покрывает ОСАГО.