2,5 тысячи призывников из Приангарья отправятся на военную службу в этом году

Осенний призыв 2021 года начнется 1 октября, сообщили SIA.RU в администрации области.

Осенний призыв, как и весенне-летняя кампания, будет проходить в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Игорь Кобзев осмотрел состояние зданий сборного пункта: столовой, казармы, штаба и клуба. Все они были введены в эксплуатацию в 1982 году. С 2010 года проводится только их косметический ремонт. Губернатор обсудил с руководством областного военкомата, Шелехова и Шелеховского района алгоритм совместных действий по организации капитального ремонта на сборном пункте и подъездных дорогах к нему.