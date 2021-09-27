Треть россиян уверены, что карьеру проще строить вне городов-миллионников

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил чем, по мнению жителей России, крупные и крупнейшие города могут быть лучше городов-миллионников для построения успешной карьеры.

67% опрошенных уверены, что успешную карьеру можно построить только в городах-миллионниках. С большинством не согласна треть участников исследования. Из них 26% респондентов уверены, что успеха в работе проще достичь в других крупных и крупнейших городах России, а 7% думают тоже самое о деятельности в деревнях и поселках.

Среди крупных и крупнейших российских городов опрошенные чаще всего выделяют Сочи для построения карьеры – этого город выбрали 46% респондентов. Вторым по популярности городом стала Тюмень – 39% голосов. Еще 35% участников исследования отметили карьерные возможности в Балашихе.

26% опрошенных уверены, что успешная карьера доступна в Иркутске, а по 25% респондентов выбрали Рязань и Саратов. 19% участников исследования отметили карьерные перспективы в Кемерово, 15% – в Набережных Челнах, 12% – в Томске, а 11% – в Оренбурге. Респонденты указывали и другие города России, однако они получили менее 10% голосов.

Ключевым преимуществом таких городов перед городами-миллионниками 53% респондентов назвали комфортный ритм жизни. Треть опрошенных (33%) также отметили более низкую конкуренцию в названных городах. 21% участников исследования указали на то, что в крупных городах больше свободных ниш для развития собственного бизнеса.

16% опрошенных жителей России рассказали, что в крупных городах у них много полезных связей, которые могут помочь в карьере. Еще 13% респондентов отметили, что по их профессии в этих городах предлагают хорошие зарплаты. 12% участников исследования также отмечают, что сфера их занятости хорошо развита именно в таких городах.