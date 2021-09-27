Рынок вина «дозрел» до лидерства в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши

Согласно данным международной консалтинговой компании Knight Frank, по итогам I полугодия актив обогнал в цене лидеров прошлых лет – женские сумки марки Hermès и виски.

За год вино подорожало на 13%, а за десятилетие – на 119%. В тройку лидеров также вошли часы (+5%) и классические автомобили (+4%). В десятилетней ретроспективе максимальный рост цен зафиксирован на виски – 483%, при этом в годовой динамике актив стал аутсайдером рейтинга, продемонстрировав снижение на 4%. В целом индекс KFLII, отражающий средневзвешенную стоимость всех проанализированных классов предметов роскоши, увеличился на 3% за год и на 122% за десятилетие.

Два класса предметов роскоши, занимавшие первые строчки в индексе KFLII в последние годы, потеряли свои позиции в связи с отрицательной корректировкой цен. Так, лидер по итогам 2019-2020 гг. – коллекционные сумки Hermés – продемонстрировал снижение цен на 3%, а виски (возглавлял индекс по результатам 2018 года) – на 4%. К концу июня 2021 года первое место в рейтинге занял актив коллекционного винтажного вина (+13% за год).

Марина Шалаева, региональный директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank: «Несмотря на закрытые границы, сложности в проведении аукционов и офлайн-просмотров, среди ультрахайнетов по-прежнему высок интерес к альтернативным инвестициям – предметам роскоши. Так, позиции вина вновь укрепились в вишлисте состоятельных коллекционеров: цены выросли на 13% за год и 119% за десять лет. Для данного актива сейчас хорошее время – рынок не перенасыщен, и рост цен стабилен, в особенности на бордо. Например, некоторые винтажные вина, в том числе бордо 1996 и 2000 гг., представляют собой отличное соотношение цены и качества – на них наблюдается хороший спрос среди коллекционеров».