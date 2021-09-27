На реконструкцию иркутского цирка потратят больше миллиарда рублей

Окончание работ запланировано на 2024 год.

Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость заказа составляет 1,093 млрд рублей. Заявки принимают до 1 октября, средства выделят из федерального бюджета.

Исполнитель должен выполнит работы по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию здания цирка. Заказчиком выступает «Единый заказчик в сфере строительства».

О реконструкции цирка заявили в прошлом году. Кроме объекта в Приангарье, будут также отремонтированы Волгоградский, Воронежский, Тверской и Екатеринбургский цирки.