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На реконструкцию иркутского цирка потратят больше миллиарда рублей

Окончание работ запланировано на 2024 год.

Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость заказа составляет 1,093 млрд рублей. Заявки принимают до 1 октября, средства выделят из федерального бюджета.

Исполнитель должен выполнит работы по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию здания цирка. Заказчиком выступает «Единый заказчик в сфере строительства».

О реконструкции цирка заявили в прошлом году. Кроме объекта в Приангарье, будут также отремонтированы Волгоградский, Воронежский, Тверской и Екатеринбургский цирки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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