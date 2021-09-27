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Всплеск заболеваемости COVID фиксируют в России третий день подряд

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Больше всего заражений (3387) выявлено Москве, сообщает РБК.

За последние сутки в России выявили 22 тыс. 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Выше отметки в 22 тыс. число выявляемых ежесуточно заражений удерживается третий день подряд – в последний раз о меньшем числе больных оперативный штаб отчитывался 24 сентября (было 21 379).

Больше всего заражений (3387) выявлено в Москве, выше отметки в 3 тыс. больных за сутки показатель удерживается в столице также с 24 сентября. Более тысячи случаев заражения за одни сутки выявлено также в Санкт-Петербурге (1527, минимум с 22 сентября) и Московской области (1330, максимум с 16 августа).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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