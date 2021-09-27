Коечный фонд в Иркутской области вынуждены снова увеличить

Об этом заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Минздрав региона утвердил план по оперативному увеличению коечного фонда на случай резкого увеличения больных COVID-19.

Сейчас большую часть больных с новой коронавирусной инфекцией принимают ковидные госпитали в крупных городах - Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске.

С 29 сентября число коек увеличат в Шелеховской районной больнице. С 18 октября оборудуют дополнительные койки в Иркутской областной клинической больнице. Также готовы к перепрофилированию учреждения Братска, Ангарска и все центральные районные больницы.

«За последнюю неделю практически по всем позициям отмечается рост. Возросло количество положительных ПЦР-тестов. Мы вынуждены снова перепрофилировать коечный фонд. За неделю мы его увеличили на 485 коек. Всего на сегодняшний день оборудовано 2890 коек для лечения пациентов с ковидом в 45 медицинских организациях», – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, по состоянию на 27 сентября первым компонентом антиковидной вакцины привито 635 478 жителей области, вторым компонентом – 553 424 тысячи человек.