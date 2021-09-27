Иркутских налоговиков сократили

В Иркутской области укрупняют шесть налоговых инспекций, а также создают два новых центра – долговой и компетенции по контрольной работе. Реорганизация проводится в целях совершенствования структуры ФНС.

Так, в частности, с 1 ноября 2021 года реорганизуются:

МИ ФНС России №14 по Иркутской области путем присоединения к МИ ФНС России №6 по Иркутской области;

ИФНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска путем присоединения к МИ ФНС России №16 по Иркутской области;

МИ ФНС России №13 по Иркутской области и МИ ФНС России №12 по Иркутской области путем присоединения к МИ ФНС России №20 по Иркутской области;

МИ ФНС России №18 по Иркутской области путем присоединения к ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области, которая переименовывается в МИ ФНС России №21 по Иркутской области;

МИ ФНС России №19 по Иркутской области путем присоединения к ИФНС России по Свердловскому округу г. Иркутска, которая переименовывается в МИ ФНС России №22 по Иркутской области;

МИ ФНС России №15 по Иркутской области и МИ ФНС России №9 по Иркутской области путем присоединения к ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области, которая переименовывается в МИ ФНС России №23 по Иркутской области.

МИ ФНС России №№6, 16, 20, 21, 22, 23 по Иркутской области являются правопреемниками в отношении полномочий, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных инспекций, кроме функций, переданных в МИ ФНС России №№17, 24, 25 по Иркутской области. Прием и обслуживание налогоплательщиков реорганизованными инспекциями в качестве ТОРМ (территориального обособленного рабочего места) будет осуществляться в операционных залах в полном объеме (за исключением ликвидируемого ТОРМ в г. Черемхово).

Также с 1 ноября 2021 года будут созданы МИ ФНС России №24 по Иркутской области (Долговой центр), на которую возлагаются функции по управлению долгом и обеспечению процедур банкротства, за исключением взыскания налогов с физических лиц, и МИ ФНС России №25 по Иркутской области (Центр компетенции по контрольной работе), осуществляющая функции по контрольной работе (планирование и проведение выездных налоговых проверок, отработка схемных расхождений по НДС). МИ ФНС России №17 по Иркутской области (Единый регистрационный центр) передаются функции по централизованному учету налогоплательщиков.