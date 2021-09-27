На путепроводе по улице Джамбула приступили к асфальтированию автомобильных подходов ​​

Сейчас на объекте число рабочих увеличили до 50 человек. Об этом сообщил главный инженер АО «Дорожник» Константин Кузнецов во время выездного совещания.

– Параллельно ведется несколько видов работ. Сегодня уже уложено два из трех слоев асфальта на подходах к путепроводу со стороны Свердловского округа. Суммарная толщина покрытия более 25 сантиметров. Ведется подготовка основания к укладке асфальта на подходах со стороны Ленинского округа, – доложил Константин Кузнецов.

По словам подрядчика, на самом путепроводе заканчиваются сварочные работы, ведется зачистка и шлифовка швов, укладывается гидроизоляция, проводятся бетонные работы. По оценкам строителей, к асфальтированию путепровода будет возможно приступить в ближайшие 10 дней, при условии стабильных погодных условий.

– Работы на объекте, как мы видим, ведутся активно. Люди и спецтехника работают в круглосуточном режиме. До конца года планируется запустить движение из Ленинского округа в две полосы, что существенно разгрузит данное направление, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

По контракту реконструкция объекта должна быть завершена в 2023 году, однако подрядная организация намерена выполнить работы раньше.