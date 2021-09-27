В Иркутске прошла спартакиада «Народные игры от Бабра»

– Есть спорт профессиональный, есть любительский, а у нас народный, массовый! Такой спорт объединяет горожан, воспитывает культуру физической активности, дает массу положительных эмоций. Массовый спорт позволяет участвовать каждому вне зависимо от возраста и подготовки. Для его развития мы обустраиваем спортплощадки во дворах, строим новые объекты, ремонтируем школьные корты и стадионы. Сегодня здесь собрались сильнейшие команды со всех округов Иркутска, но независимо от результатов, это будет победа каждого участника, – отметил мэр.

Набор команд для участия в спартакиаде «Народные игры Бабра» стартовал 1 августа. О своем желании участвовать в состязаниях заявили более четырехсот горожан в возрасте от 18 до 50 лет. Команды проходили такие испытания, как дартс, прыжки на скакалке, отжимание, перетягивание каната, спортивные и интеллектуальные эстафеты. По итогам отборочного тура в финал вышли десять команд от всех городских округов.

По итогам прошедших состязаний места распределились следующим образом. Третье место заняла команда «RED SUN и Октябрята» из Октябрьского округа. Второе место у команды «Атлеты» Ленинского округа. Победу одержала команда «Железная маска» также из Ленинского района.

В личном первенстве среди девушек в прыжках на скакалке победила Наталья Язовская из команды «Стрела» (Правобережный округ), второе место у Маргариты Федоровой из команды «Школьная» (Ленинский округ), замкнула тройку лидеров Ирина Макарова из команды «Созвездие и молния» (Свердловский округ). В личном первенстве среди мужчин на отжиманиях за 30 секунд победу с результатом 61 отжимание одержал Андрей Осиновский - участник команды «Стрела», на втором место с результатом 54 отжимания закрепился Николай Антипин из команды «Наш первомайский» (Свердловский округ), третье место с результатом 53 отжимания у Владимира Потапова из «Железной маски».

Напомним, в рамках Года массового спорта с начала года к различным спортивным мероприятиям присоединились более 15000 иркутян. Генеральным партнером выступает сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания», среди партнеров – фитнес-клуб "World Class", Байкальский Банк ПАО Сбербанк, ИРО «Опора России», сеть ресторанов «Sushi Studio» и другие компании.

Также в рамках проекта продолжает работать спортивный портал https://www.godsportairk.ru, где каждый житель Иркутска может зафиксировать свои достижения в личном кабинете. Там же можно узнать подробную информацию о мероприятиях, она размещена и на страничках аккаунтов в социальных сетях: