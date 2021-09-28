Энергоснабжение в поселке Перевоз Бодайбинского района восстановлено

Больше суток потребовались энергетикам, чтобы восстановить энергоснабжение в поселке Перевоз Бодайбинского района Иркутской обасти. Аварийное отключение произошло в воскресенье, 26 сентября, в 17.20. Без энергопитания остались 116 жилых домов, в которых проживают 822 человека, также в зоне отключения электричества было четыре социально значимых объекта.

Были подключены альтернативные источники питания, которые есть в поселке: дизельная электростанция мощностью 150 кВт запущена на котельной, еще одна дизельная электростанция мощностью 100 кВт запущена на водозаборе.

По сообщению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, обрыв находился в труднодоступной местности, где нет дорог. Протяженность линии составляет 86,8 километра. На осмотр линии в понедельник, 27 сентября, в 7.00 выехали две бригады. Одна бригада, в составе которой пять человек, на вездеходе выехала от поселка Светлый. Вторая бригада в составе четырех человек на катере выехала со стороны поселка Перевоз.

В понедельник, 27 сентября, в 17.15 бригада на катере обнаружила место повреждения. Опору линии электропередач в болотистой местности выдавило мерзлотой, к тому же из-за погодных условий на проводах налип мокрый снег, произошел обрыв. Ремонтные работы были завершены, в 19.53 по местному времени энергоснабжение восстановлено.