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Таиланд откроют для туристов

Въезд откроют в Бангкок и 9 провинций, сообщает РБК.

Бангкок и ряд туристических зон, расположенных в девяти провинциях Таиланда, в течение ноября откроются для полностью вакцинированных иностранных туристов без необходимости проходить 14-дневный карантин.

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Власти Таиланда приняли решение открыть некоторые территории для туристов и смягчить карантин для пребывающих в страну привитых от коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, в период с 1 по 30 ноября для вакцинированных иностранцев постепенно будут открываться все районы Бангкока, а также популярные у туристов районы в девяти провинциях. Речь идет о курортном городе Паттайя вместе с районами Бангламунг, Джомтиен, На Джомтиен и Бангсаре в провинции Чонбури, город Хуахин в провинции Прачуап Кирикхан, город Ча-Ам в провинции Пхетчабури, остров Пхайям в провинции Ранонг, ряд районов города Чиангмай в одноименной провинции, район Чиангкхан в провинции Лэй и город Бурирам, столица одноименной провинции. Также полностью будут открыты популярные у туристов провинции Краби и Пхангнга.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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