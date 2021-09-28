Семь школ Иркутской области закрыты на карантин

Более тысячи детей начнут учебный год дома, рассказали SIA.RU в администрации области.
По информации IRK.RU, на карантин ушли:
- МБОУ Олонская СОШ (Боханский район);
- Большереченская СОШ (Иркутский район);
- МКОУ Покоснинская СОШ (Братский район);
- МКОУ Чиканская СОШ (Жигаловский район);
- МКОУ Харбатовская СОШ (Качугский район);
- МКОУ «СОШ с.Макарово» (Киренский район);
- МБОУ Кумарейская СОШ (Балаганский район).
Как рассказал губернатор, большинство заболевших – дети и подростки.
«27 сентября на заседании оперштаба обсудили эпидситуацию, которая складывается в регионе. Особенно беспокоит заболеваемость ОРВИ. Только за неделю прирост составил 23 644 случая заражений. Для конца сентября это довольно много», – рассказал Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.