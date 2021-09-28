Семь школ Иркутской области закрыты на карантин

Более тысячи детей начнут учебный год дома, рассказали SIA.RU в администрации области.

По информации IRK.RU, на карантин ушли:

МБОУ Олонская СОШ (Боханский район);

Большереченская СОШ (Иркутский район);

МКОУ Покоснинская СОШ (Братский район);

МКОУ Чиканская СОШ (Жигаловский район);

МКОУ Харбатовская СОШ (Качугский район);

МКОУ «СОШ с.Макарово» (Киренский район);

МБОУ Кумарейская СОШ (Балаганский район).

Как рассказал губернатор, большинство заболевших – дети и подростки.

«27 сентября на заседании оперштаба обсудили эпидситуацию, которая складывается в регионе. Особенно беспокоит заболеваемость ОРВИ. Только за неделю прирост составил 23 644 случая заражений. Для конца сентября это довольно много», – рассказал Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.