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Семь школ Иркутской области закрыты на карантин

Более тысячи детей начнут учебный год дома, рассказали SIA.RU в администрации области.

По информации IRK.RU, на карантин ушли:

  • МБОУ Олонская СОШ (Боханский район);
  • Большереченская СОШ (Иркутский район);
  • МКОУ Покоснинская СОШ (Братский район);
  • МКОУ Чиканская СОШ (Жигаловский район);
  • МКОУ Харбатовская СОШ (Качугский район);
  • МКОУ «СОШ с.Макарово» (Киренский район);
  • МБОУ Кумарейская СОШ (Балаганский район).

Как рассказал губернатор, большинство заболевших – дети и подростки.

«27 сентября на заседании оперштаба обсудили эпидситуацию, которая складывается в регионе. Особенно беспокоит заболеваемость ОРВИ. Только за неделю прирост составил 23 644 случая заражений. Для конца сентября это довольно много», – рассказал Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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