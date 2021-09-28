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Директор БрАЗа рассказал о ходе подготовки к перестройке завода

Более 130 инженеров трудятся над проектом строительства нового производства алюминия на БрАЗе. Об этом рассказал управляющий директор завода Евгений Зенкин на круглом столе с участием представителей Минприроды России. Представители ведомства, курирующие федеральную программу «Чистый воздух», побывали в Братске с рабочей поездкой.

Специалистов для разработки проектной документации компания РУСАЛ приглашает из разных регионов. Параллельно ведутся изыскательские и организационные работы.

– Сегодня строительство завода – это не миф, это реальность. Мы уже начинаем отбор и коммерческую проработку поставки оборудования для строительства нового завода.  Оно обойдется в полтора миллиарда рублей, – рассказал Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа. – Все усилия направлены на скорейшее достижение наших целевых показателей по снижению выбросов загрязняющих веществ.

О перестройке четырех своих заводов компания РУСАЛ объявила полгода назад. В частности, на братской промплощадке планируется демонтировать половину корпусов, на их месте построить новые, оснащенные электролизерами РА -550. На данный момент это самое мощное и экологичное оборудование в мировой алюминиевой промышленности.

Переход на технологию обожжённого анода даст десятикратное снижение выбросов фтора, и исключит попадание в атмосферу бенз(а)пирена и серы. Начать строительство планируется в 2023 году. Предварительная стоимость проекта 100 миллиардов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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