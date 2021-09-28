Выплату за рождение первенцев получили 1066 семей Иркутской области

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства на 27 сентября, из областного бюджета на эти цели направлено 26,7 миллиона рублей.

Выплата предоставляется проживающим в Иркутской области семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения по району, в котором проживает семья.

Размер единовременной выплаты составляет 25 133 рубля.

Мера социальной поддержки предоставляется с 1 января 2021 года при соблюдении следующих условий: наличие у родителя, обратившегося за получением выплаты, и ребенка гражданства Российской Федерации; совместное проживание родителя с ребенком; если обращение за выплатой последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.