Меньше половины иркутян планируют строить карьеру в родном городе

Пандемия коронавируса осложнила карьерное развитие специалистов из разных регионов: в большинстве российских мегаполисов по сравнению с доковидным периодом снижается число жителей, считающих город лучшим для своей карьеры.

Исключением стали лишь Новокузнецк, Барнаул, Махачкала, Томск и Москва. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие по 1500 представителей экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 жителей других крупных городов.

В Иркутске 36% респондентов считают свой город лучшим для построения карьеры, тогда как 35% утверждают обратное. Еще 29% затруднились ответить на этот вопрос. С каждым годом все меньше жителей Иркутска видят свое успешное карьерное будущее в родном городе, например, в 2014 таких было 38%, в 2018 – 45%, в 2020 – 38%, а в 2021 – 36%.

С точки зрения возможностей для карьеры Москва остается лучшим городом России (это отметил 71% ее жителей). Второе место по-прежнему за Санкт-Петербургом (63%), третье – за Казанью (53%). В пятерку лидеров входят также Тюмень и Екатеринбург: как лучшее место для своего карьерного роста их оценили 49% и 48% жителей соответственно.

Сложнее всего строить карьеру сегодня в Волгограде (лишь 13% волгоградцев считают этот город благоприятным для своего профессионального развития), Омске (14%) и Саратове (13%)

По сравнению с прошлогодним рейтингом лучших городов для карьеры, оценки большинства российских мегаполисов снизились. Рост наметился лишь в нескольких городах. 7 процентных пунктов прибавил Новокузнецк, на сегодняшний день 27% жителей считают город лучшим с точки зрения карьерных перспектив. По всей видимости, повышение оценок Новокузнецка связано с резким ростом мировых цен на уголь – это незамедлительно привело в движение экономику угледобывающего региона.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом стали чаще воспринимать свои города как лучшие для карьеры жители Барнаула (зафиксирован рост на 5 п.п.), Махачкалы (на 4 п.п.) и Томска (на 3 п.п.).