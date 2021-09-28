Экоакция компании En+ Group «360» прошла в Республике Бурятия

25 сентября компания провела экологическую акцию волонтерского проекта «360» в Республике Бурятия в городе Бабушкин. Мероприятие проходило на берегах реки Мысовка – в месте где река впадает в Байкал, и на побережье озера. В акции приняли участие 70 человек: как корпоративные волонтеры En+ Group, так и неравнодушные жители Иркутска и Улан-Удэ, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

За три часа волонтёры собрали 121 мешок общего мусора, а также 39,5 кг – пластика,103 кг – металла и 210 кг стекла. В числе самых необычных находок: два кресла, стиральная машина, пуфик, новогодняя ёлка, холодильник, корпус от телевизора, раковина, носилки, игрушки, клубок колючей проволоки, белый лебедь из автомобильной покрышки и др. По завершении мероприятия волонтёры посетили памятник архитектуры «Маяк» на берегу Байкала.

«Мы понимаем, что сохранение единой экосистемы Байкала, невозможно только инициативами в Иркутской области. Поэтому решили расширить географию проекта «360», добавив территорию Бурятии. В дальнейшем мы планируем распространить здесь и действие грантового конкурса экологических проектов. Только в конструктивном сотрудничестве с правительством республики, а также местными волонтерскими сообществами, мы сможем объединить усилия и добиться хороших результатов в сохранении Байкала», – отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group.

Проект «360» – часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс» и один из приоритетных экологических инициатив в социальной политике компании, концепцию которой заложил основатель компании Олег Дерипаска. За 11 лет проект прошел путь от корпоративной акции по уборке мусора до масштабного движения, которое помогает людям менять свое отношение к взаимодействию с окружающим миром. За время реализации проекта эковолонтерами стали порядка 148 000 человек. С их помощью было убрано более 4500 т мусора в различных регионах России. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.