Экоакция компании En+ Group «360» прошла в Республике Бурятия

25 сентября компания провела экологическую акцию волонтерского проекта «360» в Республике Бурятия в городе Бабушкин. Мероприятие проходило на берегах реки Мысовка – в месте где река впадает в Байкал, и на побережье озера. В акции приняли участие 70 человек: как корпоративные волонтеры En+ Group, так и неравнодушные жители Иркутска и Улан-Удэ, рассказали SIA.RU в пресс-службе.
За три часа волонтёры собрали 121 мешок общего мусора, а также 39,5 кг – пластика,103 кг – металла и 210 кг стекла. В числе самых необычных находок: два кресла, стиральная машина, пуфик, новогодняя ёлка, холодильник, корпус от телевизора, раковина, носилки, игрушки, клубок колючей проволоки, белый лебедь из автомобильной покрышки и др. По завершении мероприятия волонтёры посетили памятник архитектуры «Маяк» на берегу Байкала.
«Мы понимаем, что сохранение единой экосистемы Байкала, невозможно только инициативами в Иркутской области. Поэтому решили расширить географию проекта «360», добавив территорию Бурятии. В дальнейшем мы планируем распространить здесь и действие грантового конкурса экологических проектов. Только в конструктивном сотрудничестве с правительством республики, а также местными волонтерскими сообществами, мы сможем объединить усилия и добиться хороших результатов в сохранении Байкала», – отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group.