Большая часть иркутян считает, что найти работу по профессии сложно

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области и выяснила, испытывают ли они трудности при поиске работы в своей профессиональной сфере.

69% соискателей из Иркутской области уверены, что найти работу в их профессиональной сфере трудно, еще 21% не видят никаких существенных сложностей, 10% затруднились ответить.

По России в целом поиск работы по своей профессии сложным считают 68% опрошенных, простым – 23%. В Сибирском федеральном округе наибольшие проблемы с трудоустройством по специальности испытывают жители Томской области (76%), и, наоборот, больше всего респондентов, которые без проблем находят работу в своей профсфере, среди работников Омской области (26%).

В целом по рейтингу доступности и простоты трудоустройства по специальности Иркутская область занимает 47 место среди 64 регионов страны. По оценкам опрошенных соискателей, легче всего найти работу в Курганской области, Удмуртской Республике, Пензенской и Кировской областях. Сложнее всего с трудоустройством по профессии приходится соискателям из Республики Коми.

Со сложностями поиска работы по профессии чаще всего сталкиваются соискатели, претендующие на должности в высшем менеджменте (83%), юристы, представители сферы искусства и масс-медиа, а также специалисты по добыче сырья (по 81%). Тех, кто не считает поиск работы по профессии тяжелой задачей, больше всего в сфере продаж (36%), среди медиков и фармацевтов (33%), а также среди рабочего персонала и представителей сферы консультирования (по 31%).