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Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-формирования счетов для малого бизнеса

Банк Уралсиб запустил на своем сайте сервис онлайн-формирования счетов  для компаний и индивидуальных предпринимателей, рассказали SIA.RU в банке.

Сервис позволяет быстро сформировать счет с QR-кодом на сайте Уралсиба, даже не являясь его клиентом. Достаточно заполнить несколько полей или выбрать автозаполнение реквизитов, и счет готов. Есть возможность добавить в него графическую подпись и печать и отправить контрагенту. Реквизиты и сформированные счета можно сохранять в личном кабинете.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. 

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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