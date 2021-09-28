Капитальный ремонт детского сада завершился в поселке Алгатуй

В поселке Алгатуй Тулунского района завершился капитальный ремонт детского сада «Алгатуйский». Финансирование ремонтных работ в объеме 13,8 млн рублей обеспечила компания En+ Grup. Проект является частью программы по созданию комфортной среды в городах и поселках присутствия бизнеса, инициированной основателем компании Олегом Дерепаской, рассказали SIA.RU в компании.

Капитальный ремонт детского сада проведен в рамках соглашения о социальном партнерстве Компании «Востсибуголь» (входит в компанию En+ Group) с Администрацией Тулунского района. Проект в силу большого объема ремонтных работ был рассчитан на два года – 2020-2021 годов В ходе ремонтных работ была полностью заменена кровля на общей площади более 1500 квадратных метров, произведена заменена систем отопления и канализации, установлено новое сантехническое оборудование. Также выполнена замена полов и отремонтированы внутренние помещения здания с полной заменой окон и дверных проемов. Произведена замена силового электрооборудования и освещения.

Здание детского сада было построено и введено в эксплуатацию в 1994 году. С момента ввода в помещениях учреждения не производились ремонтные работы. Сегодня обновленные группы детского сада уже приняли 50 воспитанников в возрасте от полутора до шести лет. Всего детское дошкольное учреждение рассчитано на пребывание до 100 детей.

Владимир Смагин, заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными органами ООО «Компания «Востсибуголь»:

– Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» является градообразующим предприятием поселка Алгатуй, поэтому компания уделяет особое внимание созданию благоприятных и комфортных условий проживания в данном населенном пункте. Здесь работает одно из крупнейших наших предприятий – Мугунский разрез, который может добывать до шести миллионов тонн угля в год. Большая часть работников разреза проживает в Алгатуе, и в этот детский сад тоже ходят ребятишки наших сотрудников. Поэтому мы приняли решение взять на себя финансирование ремонтных работ, чтобы нашим детям создать хорошие условия. Проведена огромная работа и сегодня, мы с чувством удовлетворения передаем объект поселку. Более того мы заинтересованы в дальнейшем развитии Алагтуя, чтобы у наших сотрудников были все условия для комфортной жизни. С этой целью в компании разрабатывается программа создания комфортной среды, рассчитанная на ближайшие три года. Она нацелена на реализацию ряда инфраструктурных проектов, в числе которых капитальный ремонт спортивного комплекса, обустройство детских площадок и создание сквера «Горняков».

Михаил Гильдебрант, мэр Тулунского муниципального района:

– Ремонт детского сада назревал уже давно, но собственными силами выполнить такой объем работ было невозможно. Благодаря компании Востсибуголь и подрядчику мы сегодня получили замечательный подарок и коллективу детского сада, и родителям и, конечно, ребятишкам. За что мы очень благодарны. Также в настоящий момент совместно с компанией работаем над программой развития поселка, и совместными усилиями нам удастся сделать Алгатуй красивым и комфортным для проживания.