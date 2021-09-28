Газпромбанк планирует профинансировать портовый комплекс на Сахалине

Газпромбанк и ООО «Многофункциональный грузовой район» подписали документ с основными условиями сотрудничества, включая условия финансирования проекта создания многофункционального грузового комплекса в Сахалинской области. Проект предполагает инвестиции на сумму не менее 35 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписали в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и Первого Вице-Президента Газпромбанка Романа Панова.

Строительство нового глубоководного морского порта в Сахалинской области будет реализовано с использованием механизма ГЧП. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры согласно указу Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Порт расположится в относительной близости к шельфовым проектам Сахалинской области, что позволит обеспечить минимальное время транспортировки грузов. В рамках проекта планируется создать портовую базу снабжения, а также нефтяной, угольный, газоконденсатный, бункеровочный терминалы и сопутствующую внешнюю инфраструктуру.

«Банк – активный участник рынка инфраструктурных проектов. Строительство морского порта на Сахалине станет очередным нашим крупным проектом на территории ДФО. С вводом стратегически важного объекта объемы перевалки экспортных грузов увеличатся, а время доставки грузов для шельфовых проектов в регионе сократится», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

«Это важный шаг в реализации проекта, который станет стратегическим для развития экономики Сахалина и всего Дальнего Востока. Новый порт обеспечит материальную базу для развития судоходства в Тихоокеанском регионе и обеспечения всем необходимым развивающегося экономического района», – заявил генеральный директор ООО «Многофункциональный грузовой район» Алексей Ферт.

Создание порта будет проходить поэтапно в период 2022-2025 гг. в партнерстве с Газпромбанком. Банк выступит кредитором и финансовым консультантом проекта.