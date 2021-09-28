Руководители Росбанка вновь заняли ведущие позиции в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

Газета «Коммерсант» опубликовала сегодня очередной ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», подготовленный совместно с Ассоциацией менеджеров России (АМР).

В рейтинг традиционно вошли представители топ-менеджмента Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым.

Председатель правления Росбанка Илья Поляков занял шестую строчку в топ-10 руководителей коммерческих банков и вошел в топ-250 высших руководителей компаний России;

Полина Лебедева, директор по правовым вопросам Росбанка, заняла пятую позицию среди директоров по правовым вопросам коммерческих банков России;

Леонид Гольдман, директор департамента правового обеспечения общебанковской деятельности Росбанка, – на пятой строчке рейтинга директоров по корпоративному управлению в категории «Коммерческие банки»;

Анастасия Кудерцева, директор департамента финансового управления Росбанка, заняла третью позицию среди директоров по связям с инвесторами коммерческих банков России;

Екатерина Плужник, руководитель отдела продвижения корпоративных проектов SG, спонсорства и КСО Росбанка, возглавила рейтинг директоров по корпоративной социальной ответственности коммерческих банков России;

Мария Мосина, директор по персоналу Росбанка, и Александр Тараторин, директор по информационным технологиям Росбанка, набрали одни из максимальных баллов при голосовании и были объявлены лауреатами рейтинга среди соответственно директоров по персоналу и ИТ-директоров коммерческих банков России.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» выпускается с 2000 года и является инструментом оценки профессиональной репутации российских руководителей высшего звена. АМР определяет самых профессиональных управленцев России, лидеров в отраслях и функциональных направлениях.

В основе методологии построения рейтинга лежит принцип "лучшие выбирают лучших": топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев. Подобный принцип позволяет получить максимально аутентичную оценку профессиональной репутации коллег. Окончательные итоги рейтинга утверждаются на заседаниях экспертных комиссий.

С полным рейтингом «Топ-1000 российских менеджеров» можно ознакомиться по ссылке.