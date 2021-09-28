Еще 44 семьи Иркутской области получат новые квартиры

В 2022 году жителей аварийного жилищного фонда Ангарского городского округа переселят в новые дома, сообщает RosTender.info

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ангарского городского округа планирует приобрести квартиры в муниципальную собственность путем участия в долевом строительстве. Объявлен электронный аукцион.

Согласно техническому заданию, заказчик закупит 44 квартиры стоимостью от 1,5 млн до 2,8 млн рублей. Всего планируется закупить 22 однокомнатные, 19 двухкомнатных и 3 трехкомнатные квартиры, по контракту они должны быть переданы не позднее ноября 2022 года.

Закупка пройдет в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах».

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 6 октября, начальная цена контракта – 91 млн рублей.