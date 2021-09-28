Клиенты Tele2 останутся на связи при нуле: Telegram и Viber теперь в «SOS-пакете»

Альтернативный оператор мобильной связи, расширил возможности «SOS-пакета», который автоматически включается, когда на счете мобильного телефона недостаточно средств для платы за тариф, рассказали SIA.RU в компании.

Клиенты Tele2 останутся на связи и продолжат пользоваться самыми необходимыми приложениями. Список доступных мессенджеров теперь пополнили Telegram и Viber. Помимо новых приложений, в «SOS-пакете» пользователям доступны WhatsApp, «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».

Многим знакома ситуация, когда нет возможности быстро пополнить счет мобильного телефона и внести абонентскую плату по тарифу. При этом нужно срочно связаться с человеком или добраться до места назначения. В подобных обстоятельствах клиенты Tele2 не останутся без связи и смогут отправить сообщение или уточнить маршрут на карте. Никаких услуг специально подключать не потребуется – «SOS-пакет» активируется автоматически, когда на счете пользователя недостаточно средств для списания платы за тариф.

Оператор дополнил список мессенджеров, доступных в опции «SOS-пакет»: теперь клиенты смогут отправлять сообщения в Telegram и Viber. Выбор ресурсов для расширения возможностей абонентов очевиден. Telegram – наиболее динамично растущий мессенджер, с начала года число его пользователей среди клиентов Tele2 и объем трафика в приложении выросли более чем на 30%. На втором месте по приросту – Viber.

Для пользователей тарифов с ежемесячной абонентской платой услуга «SOS-пакет» действует 3 дня, с посуточной – 1 день. Опция работает на всех открытых к подключению тарифах линейки «Мой Tele2», а также «Везде онлайн», «Премиум», «Безлимит» и «Игровой». «SOS-пакет» активируется автоматически и предоставляется бесплатно. Подробнее об услуге на sos.tele2.ru.

Интересы клиентов Tele2 защищены в самых разных аспектах пользования связью. Так, если клиент внес абонентскую плату, доступ к оплаченным услугам сохраняется до конца периода, независимо от баланса. Тем самым исключается ситуация, когда абонент не может использовать свой оплаченный пакет услуг при минусовом балансе.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы продолжаем развивать наиболее востребованные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов удобнее и проще. При невозможности быстро пополнить счет пользователи Tele2 могут быть спокойны – они не окажутся в затруднительном положении. Tele2 уже не первый год меняет правила телекома. Вопреки сложившимся на рынке практикам, мы сохраняем доступ к самым важным сервисам, даже если на счете закончились средства».