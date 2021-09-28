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Улицу Баррикад в Иркутске заасфальтировали

Ремонт этой улицы – один из самых масштабных объектов строительного сезона 2021 года, рассказали SIA.RU в мэрии.

После обновления здесь появились новые тротуары, были расширены перекрестки, обустроены дополнительные парковочные карманы, смонтировано современное светодиодное освещение.

Кроме того, на улице в районе перекрестка с Ушаковской оборудована новая система ливневой канализации протяженностью более 300 метров.

После завершения работ на объекте приемку будут осуществлять специалисты независимого строительного контроля. Напомним, что всего в этом году на территории Иркутска в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» восстанавливают 22 дорожных участка общей протяженностью 22 километра.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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