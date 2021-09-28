Движение по улице Донской в Иркутске будет запрещено

С 29 сентября до 2 октября движение по улице Донской на участке от улицы Байкальской до улицы Карла Либкнехта будет запрещено. Это связано с проведением аварийных работ на сетях вблизи дома №7а по улице Донской, сообщили SIA.RU в мэрии.