Победителем первой олимпиады «Народные игры от Бабра» стала команда «Железная маска»

25 сентября в спорткомплексе «Байкал-Арена» состоялся финал первой городской олимпиады «Народные игры от Бабра». Это один из спецпроектов «Года массового спорта в Иркутске». Официальный спонсор спортивного мероприятия – компания «Сервико», проект реализуется при поддержке администрации Иркутска.

В финальной части соревнований приняли участие 10 команд из четырех городских округов Иркутска. Финалистов поприветствовал мэр города Руслан Болотов.

– Есть спорт профессиональный, есть любительский, а у нас народный, массовый! Такой спорт объединяет горожан, воспитывает культуру физической активности, дает массу положительных эмоций, – отметил глава Иркутска. – Массовый спорт позволяет участвовать в соревнованиях каждому, независимо от возраста и подготовки. Для его развития мы обустраиваем спортплощадки во дворах, строим новые объекты, ремонтируем школьные корты и стадионы. Сегодня здесь собрались сильнейшие команды со всех округов Иркутска, но вне зависимости от результатов, это будет победа каждого участника.

Состязания начались с разминки: ее провели ведущие тренеры фитнес-клуба World Class Lite. Далее стартовали испытания для финалистов: легкоатлетическая эстафета, игра «Послание от Бабра», перетягивание каната. Было и личное первенство: мужчинам следовало отжаться за 30 секунд максимальное количество раз, а женщинам - совершить 50 прыжков на скакалке за минимальное количество времени. Также состоялась «веселая эстафета», где участников ждали игровые испытания и викторина с вопросами, связанными с иркутским спортом.

В итоге первое место заняла команда «Железная маска» из Ленинского округа – 80 процентов этой сборной составляют работники Иркутского авиационного завода. Также они оказались самой быстрой командой: за лучший результат в легкоатлетической эстафете участникам «Железной маски» вручили приз от компании «Юничел». Помимо основных подарков от партнеров и спонсоров, победители также получат для своего округа приз от администрации Иркутска. Детали в ближайшее время обсудят на встрече с мэром областного центра Русланом Болотовым.

Станислав Федоров, капитан команды «Железная маска»:

– Мы активно готовились к финалу: тренировались после работы, общались друг с другом. Считаем, что выиграть нам помогло то, что мы действительно сдружились, объединились и жили идей победить. Теперь нам, как победителям иркутского турнира, хочется поехать на какие-нибудь всероссийские соревнования. После победы в «Народных играх от Бабра» сразу захотелось повысить планку!

Второе место у команды «Атлеты» (Ленинский округ), бронза досталась сборной «Red Sun+Октябрята» (Октябрьский округ). В личных первенствах не было равных спортсменам из команды «Стрела»: в прыжках на скакалке победила Наталья Язовская, а в отжиманиях лучший результат показал Андрей Осиновский. Самой сильной командой в перетягивании каната стала сборная «Наш Первомайский».

Николай Антипин, капитан команды «Наш Первомайский»:

– Выиграть нам помогла правильно выстроенная тактика: необходимо было сначала взять паузу, не делать рывок сразу. Многие в нашей команде в этом деле – новички, я сам тянул канат в последний раз лет 12 назад. «Народные игры от Бабра» нам очень понравились, хотелось бы, чтобы таких спортивных мероприятий в городе было больше!

Начальник управления по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Абрамович:

– Финал выдался богатым на эмоции: были и падения, и поражения. Но самое главное, что все участники настраивались только на победу. Было много этапов, где невозможно было предсказать лидера, шла очень конкурентная борьба. Практически все участники – это непрофессиональные спортсмены, простые жители Иркутска, и очень здорово, что они объединились в команды по принципу соседства. Сегодня проигравших нет: все получили яркие эмоции, заряд бодрости и подарки!

Справка:

Проект «Год массового спорта» осуществляется при поддержке администрации г. Иркутска, Генеральным партнером выступает сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Официальные партнеры проекта: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, фитнес-клубы World Class и Fizruk. Куратор проекта «Год массового спорта» - Александр Откидач, тел. 89140000102

Официальный ролик Года массового спорта:

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