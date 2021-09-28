Девять новых водопроводов за два года построят в Иркутской области

Строительство будет профинансировано из федерального бюджета. На эти цели Иркутская область получит 2,196 млрд рублей по программе «Чистая вода». Всего будет построено девять объектов питьевого водоснабжения в 2022-2023 гг. Советующий перечень утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В списке городское водозаборное сооружение на левом берегу реки Уды в городе Нижнеудинске, локальные сети водопровода в микрорайоне Центральном рабочего поселка Залари, строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе, централизованная система водоснабжения в поселке Бохан, а также объекты водоснабжения в деревне Сосновый Бор, селе Покровка, поселке Забитуй, а также в Осинском районе.