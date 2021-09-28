Банк «Открытие» начал выдавать кредиты на покупку залогового имущества на электронных торгах при банкротстве

Банк «Открытие» запустил новый кредитный продукт, который позволит участникам рынка – юридическим лицам, а также ИП, собственникам бизнеса, адвокатам, нотариусам – приобретать залоговое имущество банка, реализуемое на электронных торгах при процедурах банкротства. Этот продукт не имеет аналогов на банковском рынке.

Максимальная сумма кредита на пилотный период реализации проекта установлена в размере 50 млн рублей. Кредит выдается на срок до 24 месяцев. Первоначальный взнос должен составлять не менее 50%, включая задаток в пределах 20% за участие в торгах.

Для электронных торговых площадок такие кредиты выгодны повышением комиссионных доходов за счет увеличения товарного оборота, банку это позволит быстрее продавать залоговое имущество в рамках процедуры банкротства, тем самым уменьшая расходы на сопровождение и реализацию непрофильных активов.

«Банк «Открытие» стремится к максимальной открытости процесса реализации залогов и обеспеченных дефолтных обязательств широкому кругу инвесторов в ликвидационных процедурах – банкротстве, исполнительном производстве. Поэтому мы первыми на рынке решили использовать практику выдачи кредитов на приобретение залогов, тем самым повышая их доступность для покупателей и улучшая клиентский сервис», – отмечает Евгений Лепёхин, вице-президент, заместитель директора департамента проблемных активов банка «Открытие».

Всю информацию о продаваемых долгах можно найти на сайте банка.