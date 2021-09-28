Площадь лесных пожаров в Приангарье за 2021 год выросла почти в 1,5 раза

Площадь лесных пожаров, произошедших в Иркутской области с начала пожароопасного периода текущего года, составила 407 тыс. 254 га, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на минлеса региона.

Количество же пожаров сократилось по сравнению с прошлым годом почти в 1,6 раза. С начала пожароопасного сезона в 2021 году в регионе произошло 589 пожаров на площади 407 тыс. 254 га, за тот же период прошлого года – 921 пожар на площади 283 тыс. 607,5 га.

«С начала пожароопасного сезона – 17 апреля 2021 года – по состоянию на 26 сентября на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрировано 584 лесных пожара на общей площади 406 404,1 га, на землях особо охраняемых природных территорий – четыре пожара на площади 795,1 га, на землях обороны – один пожар на 54,8 га. За аналогичный период прошлого года на эту дату на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрировано 909 лесных пожаров на общей площади 283 358,5 га, на землях особо охраняемых природных территорий – 11 на площади 204 га, на землях обороны – один лесной пожар на площади 45 га», – сообщили в министерстве.

Последний лесной пожар в этом году потушили 11 сентября.