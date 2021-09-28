Бухгалтера осудили за хищение 500 тыс. руб. при начислении зарплаты учителям в Приангарье

Заларинский районный суд Иркутской области осудил местного бухгалтера, который похитил полмиллиона рублей при начислении зарплаты учителям одной из школ, сообщается на сайте суда.

Установлено, что женщина при переводе зарплаты педагогам, начисляла одному из них более высокую заработную плату, а разницу между реальной оплатой переводила на свой счет.

«При принятии решения о признании виновности В., суд учел ряд смягчающих обстоятельств, а также то, что причиненный ущерб государству В. возместила в полном объеме, принял решение о назначении наказания ниже низшего предела санкции инкриминируемой статьи Уголовного Кодекса РФ», – говорится в сообщении.

Таким образом, женщине назначили штраф в 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.