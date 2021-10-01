Цель 13: на БРИФ-2021 обсудили, как управлять климатическими рисками

Российский бизнес при выборе правильного фокуса для ESG-стратегий вынужден решать уравнение с тремя неизвестными, заявила Наталья Капризина, управляющий партнер, руководитель практики консультирования в области управления рисками Deloitte в СНГ. О том, что сегодня мешает компаниям управлять климатическими рисками, эксперт рассказала на БРИФ-2021. Мы записали её ключевые тезисы.

Переобуться в воздухе

Проблема номер один – отставание нормативной базы при высокой скорости изменений. Бизнес, который наиболее сильно затронут четвертым энергопереходом (отказом от сжигания ископаемых энергоносителей – ред.), вынужден сегодня, по мнению Натальи, переобуваться буквально в воздухе.

– Нагрузка на крупный бизнес колоссальная, – говорит Наталья Капризина. – Можно сказать, что мы двигаемся в условиях опережающе-догоняющего тренда. Например, многие наши крупные компании в добывающей отрасли опережают мировые тенденции климатической повестки в сфере научного обоснования своих целей по климату (в соответствии с международной инициативой SBTi). Но мы отстаём в вопросах взаимодействия бизнеса и регуляторов. Механизмы, которые устанавливали бы подходы к определению внутренней цены на углерод, механизмы торговли углеродным единицами и наш ответ на трансграничное регулирование пока находятся в разработке. Законодательство будет быстро меняться, и вот отличная иллюстрация – прямо на неделе проведения БРИФ б Правительством РФ были утверждены критерии зеленого финансирования. И всё эти новации, а также многое другое, бизнесу и органам власти предстоит внедрить, причем достаточно быстро.

Кстати, из-за неопределенности странового сценария, многие крупные российские компании сейчас двигаются в индивидуальном или отраслевом тренде самостоятельно. Из-за этого их шансы выйти в лидеры в своей отрасли в повестке энергоперехода на мировом уровне могут уменьшаться, – подчеркивает Наталья.

Кроме того, ситуация усугубляется серьезным дефицитом кадров для ESG-трансформации. Проецируя скорость изменений на будущее, эксперт Deloitte уверена: скоро эти проблемы затронут не только крупный, но и средний, и малый бизнес.

Бежать быстрее

Проблема номер два – это скорость реализации климатических рисков.

– Можно сколько угодно говорить про то, что прогнозы климатологов – это одно, а жизнь – другое, но все мы читаем новости. За последние год-полтора было достаточно инцидентов, которые говорят о нарастающей реализации климатических рисков в реальности. И тут на ум приходят слова Льюиса Кэрролла из «Алисы в стране чудес» о том, что «чтобы стоять на месте, нужно бежать, а чтобы двигаться вперёд, нужно бежать еще быстрее».

Когда мы сравниваем мощности существующих проектов по лесовосстановлению с тем, сколько миллионов гектаров леса у нас сгорело хотя бы только этим летом, наверное, любой здравомыслящий человек понимает, что крайне легкомысленно полагаться только на текущие проекты и инфраструктуру. Количество проектов должно увеличиться на порядок, чему должна способствовать разумная законодательная база. Нам предстоит серьезно переосмыслить подходы и необходимые мероприятия по управлению экологическими рисками, как на уровне государства, регионов, так и на уровне отдельных компаний.

Решить уравнение с тремя неизвестными

Третья ключевая проблема, на которую обратила внимание эксперт Deloitte, – это нехватка данных.

– Помимо формальной отчетности бизнеса об ESG-трансформации, очень не хватает данных о реальных проектах, которые компании реализуют с целью управления климатическими рисками и снижения углеродного следа. Кроме того, внутри самих компаний сбор данных для периодической отчетности, оценки рисков и принятия решений может быть затруднен по разным причинам, включая разрозненность данных, их недостаточное качество или отсутствие автоматизации. И здесь возникает риск стратегического уровня, – считает Наталья. – Компании решают уравнение с тремя неизвестными: как в условиях временного недостатка регулирования, нехватки данных и постоянного изменения профиля физических экологических рисков, выбрать правильный фокус в ESG-стратегии? Я говорю не про формальные ESG-стратегии, а именно про реальные стратегии выживания и использования всех возможностей, которые возникают в рамках четвёртого энергоперехода.

Что делать?

В эпоху неопределенности, по мнению Натальи Капризиной, такие мероприятия как Байкальский риск-форум организованный Иркутской нефтяной компанией, приобретают особую значимость, потому что именно здесь происходит обмен данными, проектами, кейсами, они помогают ответить на вопрос, что делать. Что касается Deloitte, то одним из ключевых элементов вклада компании в тему углеродной нейтральности является как раз решение вопроса с данными.

– Как у многих крупных международных компаний, у Deloitte есть глобальные цели достижения углеродной нейтральности к 2030 году. И хотя мозг – самый энергоемкий орган в человеческом организме, нельзя сказать про нашу отрасль, что она энергоемкая, – отмечает с улыбкой Наталья Капризина. – У Deloitte, несмотря на статус крупнейшей в мире консалтинговой компании, конечно, углеродный след не такой значительный, он относительно легко компенсируется в условиях удаленной гибридной работы. Наш реальный вклад как компании в переход к низкоуглеродной экономике – интеллектуальный. Это создание и развитие крупнейшей международной платформы «Цель 13»* по раскрытию и обмену данными о реальных проектах по борьбе с изменениями климата и снижению углеродного следа. Сегодня в проекте участвуют более 400 компаний по всему миру, из них более 20 – из России, и эта цифра будет расти. Это большая работа, которая проводилась нами в течение последних двух лет. Презентация платформы «Цель 13» пройдёт в ноябре в Глазго на 26-й международной конференции по климату.

* Цель 13.

В 2015 году ООН приняла повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Программа состоит из 17 целей. Каждая цель содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для их достижения необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса. Цель 13 касается принятия срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.

Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) – первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Организатором выступает ООО «Иркутская нефтяная компания».

V БРИФ проходил 20-24 сентября 2021 года. В этом году ключевой темой форума было объявлено устойчивое развитие. Как достичь баланса в экономической, социальной и экологической сфере? Как бизнес может повлиять на каждую из них? Как будет проходить «зеленая» трансформация в различных отраслях экономики? На эти вопросы отвечают эксперты БРИФ’21 – собственники и топ-менеджеры крупных российских компаний, специалисты по устойчивому развитию, экологи, риск-менеджеры и экономисты.

Посмотреть трансляцию можно на YouTube-канале форума.