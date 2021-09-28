В Правительстве РФ обсудили перспективы развития энергосистемы Иркутской области

Перспективы развития энергосистемы Иркутской области обсудили заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей встречи 28 сентября в Москве.

Одной из тем стал вопрос усиления устройств тягового энергоснабжения в рамках модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.



- Мы рассмотрели варианты строительства новой электростанции в Бодайбинском районе, а также тему обеспечения надежного электроснабжения потребителей в условиях сезонного роста нагрузок со стороны бытового сектора. В условиях сибирской зимы этот вопрос имеет важнейшее значение, особенно для северных территорий нашего региона, - подчеркнул Губернатор.

Во время встречи обсудили повышение уровня газификации Иркутской области природным сетевым газом с учетом разработки регионального топливно-энергетического баланса. Кроме того, рассмотрели возможность развития системы централизованного теплоснабжения потребителей в Иркутске и прилегающих к областному центру муниципальных образованиях.