Незаконные заборы снесут в Октябрьском округе Иркутска

В Иркутске на территории Октябрьского округа начали демонтировать самовольно установленные ограждения, которые были выявлены в ходе мероприятий по земельному контролю, а также по жалобам жителям. До декабря текущего года предстоит снести шесть таких сооружений.

От незаконных ограждений будут освобождены участки по следующим адресам: улицы Волжская, 31а, Загоскина, 27, Вилюйская, 25/1, Депутатская, 60а, на пересечении улиц Седова и Красных Мадьяр, а также на проспекте Жукова, 82.

– Заборы установлены вне границ отведенных земельных участков. Их владельцы были уведомлены о добровольном сносе. Однако срок для этого истек, теперь работы выполняем в рамках муниципального контракта. В дальнейшем затраты городского бюджета будут взысканы с собственников незаконных ограждений, – пояснил глава Октябрьского округа Георгий Комаров.