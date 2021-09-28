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МЧС предупредило о масштабных учениях по гражданской обороне в Иркутске 6 октября

6 октября в Иркутской области пройдут учения по гражданской обороне. Будут отрабатывать ситуацию с аварией грузового поезда, произошедшей в результате военных действий. Основные действия развернутся в районе железнодорожного моста через реку Иркут в черте города Иркутска.

Там будут развернуты посты радиационного и химического наблюдения на предприятиях, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, санитарные пункты, станции обеззараживания одежды, будут развёрнуты пункты постоянного размещения в муниципальных образованиях, приведены в готовность аварийно-спасательные формирования.

С 10.40 до 10.43 состоится проверка готовности систем связи и оповещения населения с включением электрических сирен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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