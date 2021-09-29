Тувинская горнорудная компания установила график отгрузки угля для физических и юридических лиц

С 1 октября покупатели на частном автотранспорте смогут получить топливо с 08 до 19 часов с понедельника по субботу, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Обеденный перерыв – 12 до 13 часов. Отгрузка будет производится по адресу П.Г.Т Каа-Хем ул. Угольная б/н. Здесь же принимается оплата наличным и безналичным способом.

Главный приоритет Тувинской горнорудной компании – обеспечение бесперебойной и безопасной отгрузки топлива всем потребителям. На данный момент в компании предпринимаются меры по разделению потоков погрузки угля для физических и юридических лиц.

Для отгрузки физических лиц с автотранспортом до 3,5 тонн ООО «ТГРК» инициировало процедуру закупки фронтального погрузчика с малым объемом ковша.

В текущем отопительном сезоне в соответствии с постановлением Правительства Республики Тывы от 1 сентября 2021 года Тувинская горнорудная компания снизила стоимость угля для населения до 2 220,10 рублей за тонну. Снижение составило 17 процентов от стоимости, ранее утвержденной постановлением республиканского правительства (№ 639 от 16.12.2020г.) на 2021 год и распространяется на следующие группы потребителей: граждан, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, обеспечивающие жильем граждан на территории Республики Тыва.