Фестиваль «Мост дружбы Памир – Байкал» прошел на площадке ИрГАУ

Праздник, включающий в себя фестиваль плова, выступления творческих коллективов, выставку декоративно-прикладного творчества, турнир по футболу, состоялся в минувшую субботу площадке Иркутского государственного аграрного университете имени Ежевского.

Участники международного проекта – люди разных национальностей, проживающих на территории Иркутской области: таджики, русские, узбеки, киргизы, буряты, татары, туркмены, азербайджанцы, корейцы, башкиры, чуваши, поляки, армяне, белорусы, украинцы… Национальные культурные центры всех этих народов ведут активную работу по возрождению и сохранению своей национальной культуры и традиций. Фестиваль проводится регулярно, из года в год расширяется и признан традиционным культурным событием региона. Его программа всегда очень масштабна. Мероприятия символизируют сближение народов Памира и Байкала. Учитывая его социальную и культурную значимость, администрация Иркутской области отметила его организаторов благодарственными грамотами.

Организатором фестиваля выступило областное Таджикское национальное культурное общество «Соотечественник», под руководством Муривата Маликшоева – инициатора и идейного вдохновителя праздника.

«Мы сотрудничаем с различными ВУЗами Иркутской области – аграрный университет, политехнический, университет железной дороги – это уже наши добрые друзья и социальные партнеры. В дальнейшем мы планируем расширять взаимодействие с образовательными учреждениями области, чтобы мы могли охватывать многих иностранных граждан, обучающихся в ВУЗах нашего региона», – подчеркнул Муриват Маликшоев.

На выставке-ярмарке участники представили изделия ручной работы: кукол из ткани, керамику с неповторимым орнаментом, яркие, расшитые узорами национальные костюмы: халаты с поясами, платья-туники, шаровары, тюбетейки. По причине дождливой погоды был отменен мастер-класс по приготовлению плова на улице, но гости фестиваля смогли попробовать настоящий таджикский плов, приготовленный организаторами праздника.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова отметила высокую значимость подобных праздничных мероприятий. В рамках работы национально-культурных центров и автономий, проведена активную деятельность для сохранения культуры, традиций и творчества своего народа. Также Ольга поблагодарила врио ректора Иркутского ГАУ за вклад в развитие укрепления межнациональных отношений в Прибайкалье.

«Дружба – это основа любого коллектива, основа семьи, основа любого народа. На сегодняшний день, в Иркутском аграрном ВУЗе обучается более девяти тысяч студентов из разных регионов Российской Федерации. Сегодня более пятисот наших студентов обучаются по международному направлению, это ребята из 15 стран мира. По международному показателю мы уступаем только национальному университету – это направление у нас развивается очень активно. Мы делаем всё, чтобы обучение и проживание ребят из других государств, из других республик было комфортным – это очень важно! Дети, которые приезжают в наш ВУЗ, должны чувствовать себя членами нашей большой семьи. Мы понимаем главное – база и фундамент, который наши студенты получат здесь – будет служить основой для их будущей жизни, и будущего развития», – подчеркнул в приветственной речи врио ректора Иркутского государственного аграрного университета Николай Дмитриев.