Руководители En+ Group вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Два топ-менеджера группы En+ вошли в топ-250 высших руководителей рейтинга российских менеджеров, который подготовили Ассоциация менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Генеральный директор металлургического бизнеса En+ компании «Русал» Евгений Никитин возглавил рейтинг топ-менеджеров в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность», а руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков вошел в тройку лучших в категории «Энергетика и топливный комплекс».

Также в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» вошли другие руководители направлений холдинга. В номинации «Директор по маркетингу» в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность» отмечен Роман Андрюшин, директор по сбыту и маркетингу в России и СНГ компании «Русал».

Признание коллег в категории «Директора по персоналу. Топ-100» получила заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Наталья Альбрехт.

Лучшим директором по общественным и корпоративным связям в категории «Энергетика и топливный комплекс» стала Ольга Санарова, директор департамента по внешним связям En+ Group.

В топ-25 менеджеров по корпоративной социальной ответственности вошел директор департамента социальной политики металлургического бизнеса En+ Рустам Закиев.

Основатель компании En+ Group - Олег Дерипаска традиции вошел в рейтинг «Бизнес-лидеры». Именно он в свое время обозначил основополагающие принципы корпоративного управления холдинга.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», проводимый совместно Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсант» публикуется ежегодно в течение 22 лет и является инструментом оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на сайте и в газете «Коммерсант».