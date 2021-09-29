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Кобзев откажется от мандата депутата Госдумы

Губернатор Иркутской области получил его по итогам выборов, сообщает ТАСС.

«Я человек системы, жители региона мне оказали доверие. В Иркутской области много инвестиционных проектов, которые нужно реализовывать, я точно не хочу уходить от этого, а точно хочу довести их до логического завершения. Я должен это доверие оправдать. Конечно [откажусь от мандата]», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что по итогам выборов в Приангарье, «Единая Россия» набрала 35,53% голосов, КПРФ – 27,81%, «Новые люди» – 9,81%, ЛДПР – 8,58%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,67%.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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