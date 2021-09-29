Туристический потенциал Иркутской области и Бурятии представили на Road Show в Москве

Мероприятие, направленное на продвижение проектов макрорегиона «Байкал» и привлечение инвесторов, организовал Сбербанк, рассказали SIA.RU в администрации области.

На мероприятии презентовали инвестиционные проекты по созданию санаторно-курортного центра, гостиницы, эко-поселка с апартаментами «Альпийская деревня», эко-отеля, отеля-шале, апартаментов в городе Байкальске.

Часть проектов была посвящена Иркутску.

Это создание современного пространства в центральной части столицы региона, музейно-туристический комплекс «Центр изучения человека», строительство канатной дороги и создание туристического бизнес-пространства нового формата, строительство гостиницы, открытие бизнес-акселератора в формате креативного кластера, создание многофункциональной туристско-развлекательной зоны отдыха в районе Боковской протоки на берегу Ангары.

Кроме того, в презентацию вошли проекты «Городская коммерческая зона на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы», «Мальта – туристический археологический кластер», «Туристско-рекреационный кластер «Остров Siberia», «Санаторий Таежный», «Международный этнокультурный центр «Байгал», «Арт-резиденция «Халгай».