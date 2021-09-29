«Ты всё делаешь не так. Продолжай!». Альфа-Банк и Олег Трофим сняли рекламу про предпринимателей

Альфа-Банк запустил новую федеральную рекламную кампанию со слоганом «Ты всё делаешь не так. Продолжай!».

В ней снялись реальные предприниматели, которые на старте своего бизнеса сталкивались с критикой окружающих. Им говорили: «На этом не заработаешь», «Да кто это купит? Это вообще не бизнес». Но они никого не слушали и пришли к успеху.

«Наша цель — вдохновить предпринимателей как можно чаще делать всё «не так», как было до них, и мыслить нестандартно. Альфа-Банк хорошо знает своих клиентов. Знает, как сложно начать свое дело, когда в тебя никто не верит. И всегда поддерживает предпринимателей в их начинаниях», — подчеркнул руководитель дирекции бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев.

Для производства роликов Альфа-Банк привлёк режиссёра Олега Трофима. Недавно его «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым популярным фильмом среди пользователей Netflix по всему миру.

Теперь перед Олегом стояла непростая задача — работать в кадре не с актерами, а с настоящими предпринимателями и погрузиться в их истории. «Каждый из них делал локальный бизнес для себя и людей вокруг себя. А потом это превратилось в нечто значимое для целого города и всей нашей культуры. Именно такие энтузиасты, а не большие корпорации, меняют нашу реальность. Прямо сейчас», — поделился режиссёр.