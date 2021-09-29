Газпромбанк, ВЭБ.РФ и АО «Ситиматик» получили премию «РОСИНФРА» в номинации «Сделка на вторичном рынке»

Национальная премия в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» учреждена Национальным центром ГЧП в 2013 году с целью определения ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации. Жюри премии «РОСИНФРА» сформировано из представителей Госдумы и Совета Федерации, Минэкономразвития, Минтранса, Минстроя и Минздрава России, а также руководителей ведущих финансовых институтов и общественных организаций.

В 2020 году Газпромбанк и ВЭБ.РФ предоставили Группе «Ситиматик» (прежнее название – Группа «Управление отходами») синдицированный кредит в общем объеме около 11 млрд рублей на рефинансирование восьми проектов, реализуемых на основе концессионных соглашений.

«Банк на протяжении нескольких лет содействует созданию в нашей стране устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках реализуемых Группой «Ситиматик» проектов созданы современные комплексы полного цикла в сфере обращения с отходами, функционирование которых имеет значительный положительный эффект на экологическую обстановку в различных регионах России» – заявил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

«Мы признательны коллегам из Газпромбанка и ВЭБ.РФ за конструктивное сотрудничество как в предоставлении синдицированного кредита, так и в рамках текущей деятельности компании. Полученные кредитные средства обеспечат дальнейшее поступательное развитие Группы «Ситиматик», позволят провести ряд мероприятий по модернизации и обновлению действующей инфраструктуры с целью улучшения качества обслуживания наших клиентов – жителей семи российских регионов, а также реализовать важные инициативы в сфере экологии и устойчивого развития. Кроме того, определенный кредитным соглашением лимит даст компании возможность завершить и запустить в эксплуатацию в 2022 году все проекты, находившиеся на момент сделки в инвестиционной стадии», – отметил генеральный директор АО «Ситиматик» Алексей Колдунов.