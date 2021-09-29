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Газпромбанк и АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» запустили сервис пополнения индивидуальных пенсионных планов через СБП

Клиенты «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» теперь могут пополнять счета через Систему быстрых платежей. Соответствующее техническое решение помог внедрить Газпромбанк.

Сервис предоставляется в личном кабинете на официальном сайте и в мобильном приложении, которое можно скачать по ссылке в Google Play и App Store. Чтобы сделать взнос на индивидуальный пенсионный план, необходимо выбрать нужный договор из списка, по кнопке «Оплатить взнос по договору НПО онлайн» перейти на страницу оплаты, ввести размер взноса и выбрать вариант «Оплата в системе быстрых платежей». При использовании мобильного приложения произойдет переход в приложение банка, которым пользуется клиент, и подтянутся реквизиты для оплаты. При использовании компьютера в личном кабинете на сайте фонда сформируется QR-код. Для его считывания клиенту следует воспользоваться камерой телефона или мобильным приложением банка. Оплата в СБП доступна в приложениях всех банков-участников Системы быстрых платежей.

«Система быстрых платежей Центрального Банка РФ – инновационный и динамично развивающийся метод проведения расчетов, который уверенно занимает свою нишу в различных секторах экономики, в том числе – в пенсионной отрасли. Газпромбанк одним из первых на рынке стал развивать этот способ цифровых оплат. Рады способствовать развитию качества клиентского обслуживания и одновременно снижению затрат наших партнеров из «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», – подчеркнул начальник Центра структурирования корпоративных платежных инструментов и технологий Андрей Гамольский. 

«Альтернативный способ пополнения пенсионного счета – это комфорт клиентов и снижение затрат фонда. Фонд берет на себя комиссию при оплате взносов через свои сервисы, поэтому заинтересован в снижении этих расходов, а СБП как раз позволяет это сделать. Клиенты же получают быстрый и удобный способ пополнения индивидуальных пенсионных планов», – отметила руководитель пресс-службы «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Елена Ямщикова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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