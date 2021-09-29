«Газпромбанк Премиум» стал генеральным партнером IRONSTAR на 2022 год

«Газпромбанк Премиум» стал генеральным партнером международных соревнований по триатлону IRONSTAR в сезоне 2022. IRONSTAR — крупнейшие в России соревнования по любительскому триатлону, которые проводятся с 2014 года в лучших спортивных локациях страны и собирают десятки тысяч участников и болельщиков за сезон.

Всего в календаре 2022 года IRONSTAR запланировано 9 мероприятий в крупнейших городах России: Геленджике, Москве, Завидово, Самаре, Сочи и других.

Старт партнерства будет дан уже в этом году в Сочи с 8 по 10 октября в рамках большого фестиваля IRONSTAR SOCHI 2021. Для всех участников соревнований запущена акция «Премиум для друзей»: с сегодняшнего дня до 31.12.2021 подключите пакет услуг «Газпромбанк Премиум» с бесплатным обслуживанием, до конца декабря совершите покупки на общую сумму от 30 тыс. руб. за календарный месяц по всем картам, входящим в пакет услуг, и получайте в два раза больше кешбэка или миль на выбор.

На фестивале в Сочи гостей и участников ждёт целый каскад спортивных соревнований, в которых примут участие сильнейшие триатлеты страны. Состоится одна из самых массовых и популярных в России олимпийская гонка (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег), а также спринт (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), эпическая «железная» (3,86 км плавание, 180 км велогонка, 42,195 км бег) и «полужелезная» гонки (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег). Кроме того, в рамках мероприятия пройдет финал Кубка России по триатлону на средней дистанции (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег). Спортсмены будут бороться за победу в общем зачете Кубка России. И наконец, здесь завершится Чемпионат России на длинной дистанции.

Помимо триатлонных гонок, в программу соревнований IRONSTAR SOCHI 2021 включена серия заплывов на открытой воде на дистанции 1 морская миля (1,852 км) и дабл-миля (3,704 км), а также женский забег IRONLADY и детский забег STARKIDS.

«Для клиентов «Газпромбанк Премиум» важен постоянный личностный рост, они ведут активный образ жизни и увлекаются разными видами спорта. Мы рады поддерживать их стремление к самосовершенствованию и новым рекордам, поэтому решили поддержать масштабные соревнования по триатлону, сделав вклад в развитие спорта в России. Уверен, что партнерство с IRONSTAR позволит нам повысить лояльность текущих премиальных клиентов и привлечь новых, которые разделяют ценности нашего бренда», — заместитель начальника Департамента розничных продаж, куратор программы «Газпромбанк Премиум» Марк Вайдьянатхан.

«IRONSTAR — это крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону. Мы всегда ориентируемся на пожелания и потребности участников, для которых важны качество и сервис соревнований. «Газпромбанк Премиум» динамично развивается и уже успел заслужить высокую оценку достижений в премиальном банковском секторе, также благодаря высокому сервису и качеству оказываемых услуг. В синергии мы сможем усилить оба бренда, предоставить еще более качественный и расширенный сервис участникам соревнований», — генеральный директор и партнёр IRONSTAR, председатель Комиссии по развитию любительского триатлона Федерации триатлона России Андрей Кавун.