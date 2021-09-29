Газпромбанк запустил онлайн-сервис регистрации бизнеса

Газпромбанк запустил бесплатный онлайн-сервис для предпринимателей, с помощью которого физические лица смогут бесплатно и быстро зарегистрировать ИП или ООО и открыть расчетный счет в Банке.

Пользователям сервиса не нужно посещать налоговый орган и Банк, чтобы зарегистрировать свой бизнес. Подготовка полного пакета документов, отправка в ФНС и регистрация доступны не выходя из дома. Сотрудники контактного центра помогут заполнить документы и ответят на вопросы.

Заполнив заявку на сайте, предприниматель может в онлайне сформировать необходимый комплект документов и получить квалифицированную электронную подпись. После чего можно заверить документы и отправить их в ФНС России.

«Мы постарались создать конкурентоспособный сервис, который поможет представителям малого и среднего бизнеса легко, быстро и удобно оформить свое дело онлайн, не выходя из дома. Онлайн-регистрация бизнеса является одной из самых востребованных услуг в российской банковской отрасли, и мы рады, что смогли начать работу в этом направлении», — прокомментировал Вице-Президент - начальник Департамента стандартных расчётных продуктов Дмитрий Романов.

Услуга доступна для регистрации ИП или ООО с одним учредителем. Сервис запущен в пилотном режиме и с сегодняшнего дня предоставляется в Москве. В октябре планируется расширить географию оказания услуги и распространить пилот на Санкт-Петербург и Воронеж.