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Газпромбанк снизил ставку по Дальневосточной ипотеке до 0,01% годовых

Газпромбанк снизил ставку по «Дальневосточной ипотеке» на 0,89 п.п. до 0,01% годовых. Она применяется при покупке квартиры или таунхауса на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках программы государственной поддержки как на первичном, так и на вторичном рынках, а также при приобретении жилого дома с земельным участком и с зарегистрированным правом собственности на территории сельского поселения субъекта РФ, входящего в состав ДФО. На такую процентную ставку могут претендовать семьи, в которых возраст обоих супругов составляет от 20 до 36 лет (один из них становится созаемщиком), а также не состоящие в браке граждане от 20 до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет.

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«Дальневосточную ипотеку» под 0,01 % годовых можно оформить на сумму от 100 тыс. до 6 млн рублей (но не менее 15% от стоимости недвижимости) на срок от года до 20 лет и 2 месяцев. Минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 15 % от стоимости жилья, при этом в качестве взноса можно использовать материнский капитал. При отсутствии личного страхования заемщика ставка увеличивается на 1 п.п.

Подробнее с условиями по программе «Дальневосточная ипотека» Газпромбанка можно ознакомиться здесь.

 

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Департамент коммуникаций и маркетинга
E-mail: pr@gazprombank.ru


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