Делегация Газпромбанка посетила Сахалин с рабочим визитом в рамках участия в международной конференции «Нефть и Газ Сахалина 2021»

Делегация Газпромбанка во главе с Первым Вице-Президентом Романом Пановым посетила Сахалинскую область. В ходе визита состоялась рабочая встреча руководителей Газпромбанка с Губернатором региона Валерием Лимаренко, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества для реализации ключевых инвестиционных проектов в регионе, в том числе в области социальной и транспортной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

По итогам встречи Газпромбанк и ООО «Многофункциональный грузовой район» подписали документ с основными условиями сотрудничества, включая условия финансирования проекта создания многофункционального грузового комплекса в относительной близости к шельфовым проектам Сахалинской области, что позволит обеспечить минимальное время транспортировки грузов. Проект предполагает инвестиции на сумму не менее 35 млрд рублей.

Также ЭТП ГПБ и Сахалинская область подписали соглашение, определяющее основы долгосрочного сотрудничества, направленного на развитие и внедрение цифровых инструментов и сервисов в рамках реализации эксперимента по достижению углеродной нейтральности Сахалинской области.

«Сахалинская область сегодня заинтересована в проектах социальной и транспортной инфраструктуры, экологических, а также в сфере традиционной и «зеленой» энергетики. Уверен, что опыт и экспертиза Газпромбанка в реализации подобных проектов, позволит сделать их максимально выгодными для всех сторон, что несомненно способствуют развитию экономического роста региона», – отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Роман Панов.

Члены делегации также приняли участие и провели рабочие встречи на площадке международной конференции «Нефть и Газ Сахалина 2021», в которой Газпромбанк выступил в качестве партнера.

Данный визит стал вторым в 2021 году: ранее делегация Газпромбанка посетила Сахалинскую область в апреле. Стороны провели рабочую встречу с участием губернатора, обсудили перспективные проекты региона и возможное участие Банка в них. Объем перспективных региональных проектов, в которых банк планирует принять участие, ранее оценивался в более чем 30 млрд рублей.